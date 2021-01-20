寶寶樹集團行政總裁變更
2021年01月20日 12:29
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寶寶樹集團(01761)公布，已成立董事會下轄戰略委員會，且王懷南已獲委任為其主席；王已辭任行政總裁職務，但將繼續擔任董事會主席、提名委員會主席、戰略委員會主席及薪酬委員會成員，亦已由執行董事調任為非執行董事，負責公司整體戰略的制定；潘志勇已獲委任為執行董事兼行政總裁，以及戰略委員會成員；蔡玉敏及嚴佳均已辭任非執行董事職務，以更好地專注於其他商業事務，而錢順江及高敏均已獲委任為非執行董事。
上述變動均自2021年1月20日起生效。
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