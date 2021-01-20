馬雲在螞蟻集團上市撻Q後首度露面　阿里即飆5%

受消息刺激，阿里巴巴股價今午股價升幅擴大，即市高位見257元，升逾5%，成交已逾70億元。

外電報道，馬雲今在一次絡絡會議向一批老師發表講話，這是其舉辦的年度活動的一部分，以表彰農村教育工作者的成就。據講熟悉此事的人證實了他的出現，該消息首次在當地博客上報道。

自去年初監管機構把螞蟻集團的350億美元中港上市計劃叫停後，馬雲一直處於公眾視野之外。如今再公開露面，雖然只在網絡上，惟料有助減緩市場對其去向的疑慮。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020