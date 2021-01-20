元朗錦田山水盈連沽3伙特色戶　套現3090萬元

新盤特色戶受追捧。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，元朗錦田山水盈連沽3伙特色戶，套現3,090萬元。其中10座頂層連天台D室，實用面積744方呎，天台面積301方呎，成交價1,138萬元，呎價15,296元。而10座地下A室，實用面積674方呎，花園面積292方呎，成交價952萬元，呎價14,125元。

該項目已屆現樓，至今累售230伙，合共套現逾28.4億元。

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