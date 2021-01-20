星展料去年香港GDP跌7%　對今年經濟審慎樂觀

本港疫情反覆對經濟造成衝擊，星展銀行(香港)經濟研究部經濟師謝家曦預計，香港2020年第4季本地生產總值(GDP)按年跌6.4%，全年則跌7%，冀本港關口重開及疫苗注射將帶動今年GDP回升至4%，對今年經濟審慎樂觀。

政府公布本港最新失業率升至6.6%，創16年新高，他料，今年第1季失業率將達到7.2%，今年底將回落至5.8%。

本港資產市場表現良好，他指，今季仍有大型招股活動，短期內資金流入持續。中長期而言，特朗普政府對中國企業在紐交所上市做出的行動，對中國企業在美國上市造成隱憂，相信將刺激更多中概股回流香港。

港息方面，他稱，大型IPO活動和農曆新年效應為香港銀行同業拆息(Hibor)帶來短暫上行壓力，預計港元拆息短期內或會繼續上升，惟相信金管局短期內毋須入市干預港匯。

人民幣方面，星展銀行(香港)經濟研究部首席中國經濟師梁兆基指，美國債券孳息率上升，人民幣今季或出現回調，惟中國基本面趨好，全年而言預計將有不錯的表現。他指，近期人民幣升勢緩慢，人民銀行短期內未必干預匯價。

市場預期中美關係今年明朗化，他認為，美國新政府上場後的首要任務為解決當地經濟問題，預計今年上半年美國對中國不會有加辣措施，惟特朗普政府的制裁行動短期內亦未必撤回。

中國貸款市場報價利率(LPR)連續9個月維持不變，他預計，今年亦將維持3.85%不變，認為今年中國經濟發展較平穩，儘管去年疫情影響經濟，人行亦沒有大幅減息，美國亦沒有大幅加息的可能。

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