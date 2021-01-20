新加坡去年固定資產投資逾千億元　2008年以來新高

外媒報道，據新加坡經濟發展局(EDB)數據顯示，儘管面對疫情大流行，新加坡去年對設施，機械和其他設備等固定資產的投資增加至172億新加坡元(下同)(約1,005.44億港元)，遠高於80億至100億元的中長期目標之外，投資規模亦是自2008年以來最高。

當局預計，當去年投資項目全面實施後，在未來5年將創造19,352個新的就業崗位。

EDB主席Beh Swan Gin指出，雖然去年是充滿挑戰的一年，但有些企業選擇繼續在新加坡投資。當局正以謹慎的態度看待今年上半年，如果疫情在未來企穩，今年下半年可能保持謹慎樂觀的預測。

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