英智庫調查：六成歐洲人認為中國十年內超美成全球最強

美國總統特朗普將結束4年任期，坊間對其功過湧現不少評論。英國智庫--歐洲對外關係理事會(European Council on Foreign Relations,ECFR)公布，上月對11國共15,000人進行調查，結果顯示6成歐洲人認為由於特朗普摧毀了美國的政治體制，中國的國力將憑經濟優勢在10年內超越美國，成全球最強。

外媒報道，相關調查中，受訪者看好中國的程度是由南歐向北歐遞減，很明顯可以看出歐洲地域差異，而且拉丁語系國家看好程度非常高，其中西班牙認同中國10年內可以取代美國比例甚至高達79%；葡萄牙及意大利各為72%；西歐龍頭法國為63%。非拉丁語系國家中，英國為58%、德國為56%、荷蘭及瑞典分別為54%及52%。

僅兩個國家看好美國維持世界第第強國地位比例超過5成，分別為匈牙利及丹麥，但他們看好中國超越美國比例亦高達48%，反映意見分歧。這與各國對自身處境與不同體制信任度有關連，當中西班牙、意大利、法國、英國都認為自身體制正處衰落過程；葡萄牙、德國、瑞典相信歐盟體制；波蘭、匈牙利相信西方體制。

報道又指，調查顯示6成歐洲人認為美國政治體制完全或部分崩潰，只有兩國認為美國政治體制依然運作完全或某程度良好，分別是匈牙利及波蘭。但值得注意的是，此調查是在1月6日特朗普支持者攻入國會大樓之前完成，因此匈牙利及波蘭人看法也可能改變。

在比較美國與歐盟時，僅有9%歐洲人認為美國比歐盟更值得信任，而且在歐陸國家此觀點比例最高的法國也僅22%認同。根據交叉比對，這些人在國內選舉時傾向右翼民粹政黨。如果問題換成「我們最信任的西方國家」，歐洲人選擇美國的比例也是歷史新低20%，而且這些選擇美國的人還是有高達53%認為，10年內美國會被中國超越。

調查又顯示，6成受訪者認為歐洲應該在中美對抗、美俄對抗中保持中立​。最令人意外的是，美國最堅定的歐洲盟友--英國有74%民眾認為，不能總靠美國保衞自身安全，甚至高於歐陸各國平均值67%，顯示特朗普似乎已經徹底摧毀歐洲對美國信任。此外，有約2/3受訪者認為歐洲應該構建自身國防能力，而且對中美發生新冷戰感到厭煩。

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