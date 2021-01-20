何文田君頤峰套三房減價652萬　售1928萬元

中原余社朝表示，何文田君頤峰7座低層A室，實用面積942方呎，套三房間隔，另設工人套房，去年11月開價2,580萬元，現大幅降價652萬元，以1,928萬元易手，呎價20,467元。新買家為換樓客，議價後感做價吸引，考慮片刻即決定入市作新居。

據了解，原業主於2014年6月以1,520萬元購入，期內一直作投資收租用途，早前租客遷出後才嘗試放售，現沽貨帳面獲利408萬元離場，單位期內升值27%。

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