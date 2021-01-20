投資者325萬買天水圍天麗苑收租　回報料近3厘

中原陳思麗表示，居屋入場門檻低，尤其受到投資新手追捧，天水圍天麗苑中層10室，實用面積213方呎，已補價自由市場叫價330萬元，放盤不足一星期，速獲投資客洽購，最後以325萬元成交，呎價15,258元。

她續稱，新買家首次買樓投資，見「磚頭」可收取租金，又可增值，而居屋入場金額較細，回報不俗，遂購入上址。參考同類單位市值租金每月約7,000至8,000元計，預計上址租金回報約2.6厘至3厘。

據了解，原業主則於2014年以190萬元同於自由市場價買入，現沽出單位，帳面獲利135萬元，單位期內升值71%。

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