拜登政府對華態度將放軟？黑石舵手咁講…

全球私募基金巨企--黑石集團(Blackstone)主席兼行政總裁蘇世民(Stephen Schwarzman)表示，美國新一屆政府對中國的態度將會「放軟」，預計能緩和雙方的緊張氣氛。

外電報道，施瓦茨是特朗普在競選連任期間，最大的華爾街贊助者之一。他近日在港表示，在這些國家與全球利益之間，確實存在着很大的利益重疊，預計緊張局勢會緩和許多。

即將卸任的特朗普，在任期最後一週完成對中國的最終行政命令，包括評估中國無人機的安全風險，並要求美國投資者完全放棄涉及中國軍方有關的44家中企股票。投資者預計，拜登政府在規則上將更加明確，但對雙方關係發生實質改變不抱希望。

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