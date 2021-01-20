依賴進口澳洲鐵礦石　分析指中澳關係若惡化不利華經濟復甦

正當中國正努力推動疫後經濟復甦，生產復常須要更多鐵礦石配合。澳洲是中國的主要鐵礦石供應國，若中澳關係進一步惡化，影響鐵礦石供應量，或會威脅中國經濟復甦，故見中澳關係惡化暫時算是止住了，未見中國對進口澳洲商品有新的行動。

上月內地工業產值年增7.3%，全年粗鋼產量達到創紀錄的10.5億噸，按年增長5%。去年內地進口的鐵礦石按年增加17%，當中六成由澳洲進口。

外媒報道，中國對澳洲鐵礦的依賴，與中國加大對澳洲實施的制裁形成強烈對比。礦業巨頭力拓(Rio Tinto)指出，受中國強勁需求推動，上季鐵礦的出貨量增長了2.4%。如果中國要限制從澳洲的鐵礦，中國被迫要從其他地方支付更高的價格進口鐵礦。

有指，巴西會是選擇之一，目前其供應佔中國鐵礦石使用量有20％。惟在巴西大型礦業公司--淡水河谷去年有工人確診後，供應出現中斷。由於巴西疫情仍未得到有效控制，淡水河谷的機械化程度低於澳洲，故料今年巴西的供應仍存在不確定性。

內地官媒亦承認，國家很大程度上依賴澳洲資源，中國需要保持進口絕大部分的鐵礦石，以保經濟繁榮。

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