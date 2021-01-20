晶片短缺　福士汽車指上月在中國損失數萬輛銷量

全球各大車廠正面臨車用晶片短缺的問題，並因此而要削減汽車產量。外媒引述福士汽車(Volkswagen)中國區執行長Stephan Wöllenstein表示，由於全球晶片供應短缺影響其生產，該公司去年12月在中國的銷量損失達數萬輛。

福士汽車是中國市場最大的外國汽車製造商。此外，福特、豐田、日產等外資車廠亦先後表示，在晶片短缺下，1月將被迫削減產量。

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