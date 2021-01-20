字節跳動在內地推抖音支付　搶支付寶份額

字節跳動最近推出第三方支付服務「抖音支付」(Douyin Pay)，將與螞蟻集團旗下的支付寶，還有騰訊的微信支付兩大業者競爭，搶食中國支付市場份額。

外電報道，字節跳動旗下的應用程式--抖音，每日活躍用戶數量高達6億，用戶過去可利用支付寶或微信支付對主播進行「抖內」，或是在平台上購物。抖音支付已在內地境內上線，目前僅提供內地的抖音使用。抖音在聲明中表示，抖音支付作為目前若干主要支付方式的補充，可更好地服務抖音用戶。

報道引述中國市場研究公司--易觀分析指，內地第三方支付市場以支付寶和微信支付為大宗，其中支付寶去年次季市佔率達55%。

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