香港及新加坡失亞洲最繁忙機場地位 取而代之的係...

新冠肺炎疫情對旅遊業帶來毀滅性的傷害，多國實施「禁足令」，市民外遊或公幹無望，香港機場不再是亞洲最繁忙的國際交通機場，此消彼長，南韓仁川國際機場後來居上。

2020年香港國際機場共接待884萬人次旅客，按年下滑88%，令排名下降了2位至第3，僅次於首爾仁川機場和新加坡樟宜機場。年內，仁川國際機場共接待了1,196萬名旅客，是有史以​​來首次，而樟宜機場則處理了1,180萬名旅客。

上述3個機場在2019年共接待逾6,000萬名乘客，但去年起一場突發疫情，令旅業蕭條，其中香港及新加坡受到的衝擊最大，因兩地並無國內市場可以滿足，而過境交通也因行動限制而放緩，更甚是香港出現社會動盪，進一步降低旅客訪港意欲。雖然其後新加坡及香港去年同意建立「旅遊氣泡」以刺激客路，但因疫情轉趨嚴重，已暫被擱置。

在全球其他地方，英國倫敦希思路機場也不再是歐洲最繁忙的機場，其去年客運量急降73%，僅次於伊斯坦布爾機場和巴黎戴高樂國際機場

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