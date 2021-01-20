天晉1期車位賣310萬　6年半升值近65%

利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳天晉1期停車場1樓雙號車位，原本叫價320萬港元放售，經議價後減價10萬元或約3.1%，日前終以310萬元沽出。原業主於2014年6月以約188萬元一手購入，持貨至今逾6年，現轉手帳面獲利約122萬元，升值近65%。

他補充，天晉1期車位做價曾逾300萬元，是區內屋苑價格最高，車位比例為6.6比1，只限屋苑業主購買，買家經過一輪議價及考慮，立即決定以310萬拍板買入。另外，屋苑1月至今暫錄約兩宗車位成交，現時約有4個車位放售，最低入場價由310萬元起。

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