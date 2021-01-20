調查：僅半數亞洲人可負擔醫療開支　港人健康評分最低

英國保誠集團亞洲發表最新研究，指科技應用為亞洲區改善醫療保健的致勝關鍵。該研究訪問了5,000名來自亞洲區13個市場的成年人，當中只有約一半受訪者(54%)認為可以自行負擔醫療服務。更令人憂慮的是，僅22%受訪者表示可以輕易透過運動和健身設施於未來一年改善個人健康。

不過，這項研究報告指，科技可以直接將這些難題迎刃而解。81%受訪者表示，科技應用使他們更易獲享醫療保健服務，而60%認為科技使醫療保健服務更易於負擔。有71%受訪者表示，未來三年會更加依賴科技來改善個人健康，可見他們對未來使用數碼健康科技的意欲沒有減退。

值得留意的是，香港受訪者對整體健康狀況的平均評分為69.8分(滿分為100)，為亞洲受訪市場中得分最低；只有25%受訪者認為，在過去12個月中他們的生活方式和情緒健康有所改善；32%受訪者相信會在未來三年變得更健康。這兩項調查結果顯示，香港受訪者對其健康狀況相對較為悲觀。

另一邊廂，78%受訪港人會基於所獲的資訊或建議去改善其個人健康狀況，包括改變飲食習慣或增加運動量。對於那些沒有以任何方式去改善健康的受訪者，最普遍的原因之一是他們認為沒有必要採取行動，其次是缺乏時間。

數碼健康科技在幫助香港市民管理健康方面也發揮著作用，62%表示他們正在使用個人健康的科技裝置，其中最受歡迎的是智能手錶。與五年前相比，大部分香港受訪者(81%)同意或非常同意科技讓他們更易獲得保健服務。

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