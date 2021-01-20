LG電子擬出售移動業務　股價飆近13%

外媒引述LG電子表示，鑑於移動業務部門連錄虧損，正探索出售移動業務等的各種方案。受消息提振，LG電子全日股價飆升12.84%。

報道指，該公司直言當前需理智評估移動業務的競爭和作出最佳選擇，目前正在認真研究所有可行方案，包括縮小業務規模、出售或維持現狀等。LG電子移動事業部自2015年第二季以來已連續23個季度出現虧損，截至去年第四季，該部門累計虧損額達5萬億韓圜。

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