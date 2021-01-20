美聯料今年樓價升5%　大額豪宅跑贏大市

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年樓市交投加快，樓市小陽春提前出現，相信1、2月樓價會平穩發展，若3月疫情受控，物業價格將會回升，預期今年全年整體樓價料有5%增長。

預計通關後北水重臨，加上早前政府放寬按保，相信今年5,000萬元以上大額豪宅，以及1,000萬元或以下中小型物業，今年樓價將會跑贏大市，全年料升約5%至10%。

而今年市場成交活躍，其中一手買賣已暫錄約600宗，全月料1,500宗水平，將按月升約1.6倍，預期今季將有約8,850伙全新盤應市，料首季一手成交可達約5,000宗水平。二手方面，該行統計35個主要屋苑，今年首三個星期共約312宗成交，亦較上月同期升約22.4%。

對於失業率趨升，他認為，去年失業數字同樣有長，移民低價賣樓亦屬少數，對樓市影響有限。事實上，該行樓價指數於2020年僅跌0.92%，相信是失業重災區集中零售、飲食及旅遊業，高收入專業人士影響相對較小。

該行首席分析師劉嘉輝指出，疫情下樓價相對企穩，亦與人口增長，對物業需求增加有關，現時存款數字高，利率低企。過去3年度政府土地供應平均僅約1.32萬伙，較對上7個年度的平均供應量少約34%，估預期在2024年後私宅落成量，會因近年賣地少而受影響，這些因素均有利樓市。

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