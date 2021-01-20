金價高見1857美元　道期向好

2021年01月20日 16:12
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    美匯指數報90.3；港匯反覆處7.7518；離岸人民幣(CNH)見6.4657；美元兌日圓報103.74；歐元升上1.2156；英鎊見1.3663。金價高見1,857美元。油價上揚，布油報56.31美元，紐油處53.45美元。道指期貨升16點。
    ●市後關注點
    -18:00 德國1月ZEW經濟信心指數
    ●港股全日升320點，收報29,962點，未能突破三萬點大關。國企指數升215點，科技指數飆510點或逾5%，創9,885點新高，主板成交3,002億港元。美團及騰訊繼續破頂，股價分別漲9.09%及3.7%。https://bit.ly/3nTH30Y
    -9隻港股獲北水連日掃貨，中芯連續21天獲淨買入。
    -馬雲在螞蟻集團上市撻Q後首度露面，阿里全日飆8.5%。
    ●滬綜指升16點，創指漲3.9%。https://bit.ly/3c1ewEx
    -A股市場熾熱，去年新增投資者逾1,800萬人。
    ●華爾街大好友警告：大規模刺激經濟方案或會引發經濟衰退。
    ●疫後復甦成頭等大事，亞洲各大央行面臨政策評估壓力。
    ●特朗普在任四年，全球股市最大贏家竟然係... https://bit.ly/39GeQp6
    ●封城拖累！歐洲去年汽車銷量大跌逾兩成。
    ●聯邦快遞擬歐洲大規模裁員，最多涉6,300人。
    ●花旗指阿里涉壟斷遭調查後，全球富裕投資者爭相拋售。
    ●傳滙豐擬參與競標AXA新加坡業務，料涉54.6億元。
    ●中國經濟：
    -內地去年實際使用外資增長6.2%，創新高。
    -內地嚴管科企涉足金融科技，內銀股反可受惠。
    -中企海外併購活動升溫，分析料今年離岸貸款規模將反彈。
    -券商料春節前23天內地流動性缺口約2至2.4萬億人幣。
    -內地去年稅收收入逾13萬億元人幣。
    -商務部官員料今年人民幣回歸到6.8至7的均衡水平。
    -內地連續8年成為全球最大網絡零售市場。
    ●星展料去年香港GDP跌7%，對今年經濟審慎樂觀。
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