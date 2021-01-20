金價高見1857美元 道期向好

美匯指數報90.3；港匯反覆處7.7518；離岸人民幣(CNH)見6.4657；美元兌日圓報103.74；歐元升上1.2156；英鎊見1.3663。金價高見1,857美元。油價上揚，布油報56.31美元，紐油處53.45美元。道指期貨升16點。

●市後關注點

-18:00 德國1月ZEW經濟信心指數

-9隻港股獲北水連日掃貨，中芯連續21天獲淨買入。

-馬雲在螞蟻集團上市撻Q後首度露面，阿里全日飆8.5%。

-A股市場熾熱，去年新增投資者逾1,800萬人。

●華爾街大好友警告：大規模刺激經濟方案或會引發經濟衰退。

●疫後復甦成頭等大事，亞洲各大央行面臨政策評估壓力。

●封城拖累！歐洲去年汽車銷量大跌逾兩成。

●聯邦快遞擬歐洲大規模裁員，最多涉6,300人。

●花旗指阿里涉壟斷遭調查後，全球富裕投資者爭相拋售。

●傳滙豐擬參與競標AXA新加坡業務，料涉54.6億元。

●中國經濟：

-內地去年實際使用外資增長6.2%，創新高。

-內地嚴管科企涉足金融科技，內銀股反可受惠。

-中企海外併購活動升溫，分析料今年離岸貸款規模將反彈。

-券商料春節前23天內地流動性缺口約2至2.4萬億人幣。

-內地去年稅收收入逾13萬億元人幣。

-商務部官員料今年人民幣回歸到6.8至7的均衡水平。

-內地連續8年成為全球最大網絡零售市場。

●星展料去年香港GDP跌7%，對今年經濟審慎樂觀。

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