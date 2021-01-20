歐股早市上揚　Richemont績後升近4%

英國通脹升溫，去年12月消費物價指數(CPI)升0.6%，增幅高過11月的0.3%。歐股早市上揚，其中英股升0.11%；德股升0.27%；法股升0.25%。

英國時裝零售商Burberry表示，2021財年第3季度的同店銷售跌9%，與公司預期一致，但跌幅多過市場預期，主要受累於歐洲、中東、印度及非洲(EMIA)地區的遊客減少。Burberry股價升2.65%。

銅礦公司Antofagasta表示，第4季度的銅產量為19.26萬噸，按季增長14%，符合預期。Antofagasta股價跌2.02%。

卡地亞母公司、瑞士歷峰集團(Richemont)第3季度銷售增長5%至41.86億歐元，主要受惠於亞洲地區店商銷售抵銷了疲弱的歐洲市場表現。Richemont股價升3.69%。

荷蘭半導體裝置製造商ASML表示，2020年第4季銷售淨額為43億歐元，淨收入14億歐元，全年計營收達140億歐元，淨收入36億歐元，ASML股價升1.16%。

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