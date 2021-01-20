莎莎上季營業額按年跌36%　港澳同店銷售挫45%

香港及澳門第三季的零售及批發營業額6.09億元，按年下跌48.8%，按季則上升35.6%。按季銷售表現改善，主要是由澳門帶動，當地政府由去年8月逐步重新開放中國部份城市旅遊簽注，並於9月底全面恢復至全國，帶動內地客的交易宗數及銷售大幅反彈，加上澳門刺激本地消費的措施奏效，澳門的第三季零售銷售按季回升122.5%，而按年跌幅則由第二季的72.9%收窄至第三季的45%。香港則仍然以本地客為主導，去年11月爆發第四波新冠肺炎疫情，內地旅客人次低迷，持續拖累集團的銷售表現。12月聖誕節的本地消費氣氛輕微好轉，帶動第三季的零售銷售按季增長 8.2%，按年跌幅亦收窄至50.8%。

同店銷售方面，香港及澳門第三季按年跌45.5%，每宗交易平均金額251元，按年跌24.1%。

於第三季度，集團的電子商貿業務成功把握去年11月上旬中國內地延長了「雙十一購物節」的商機，同時繼續利用微信小程序及其他社交媒體拓展線上線下(O2O)業務，電子商貿業務的銷售按年上升66.5%，按季增幅為61.8%。此外，在中國內地，集團持續按計劃開設新店，期內店舖總數淨增長6間。

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