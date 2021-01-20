內房企中駿集團傳分拆物管業務上市 集資23億元
2021年01月20日 16:37
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內地房地產商分拆物業管理公司浪潮未停！據外媒報道指，中駿集團(01966)計劃今年分拆旗下物業管理業務在港上市，並正與財務顧問商議有關計劃，集資約3億美元(約23.4億港元)。
據中駿集團2020年中期報告，物業管理收入2.33億元人民幣(下同)，按年增長46.41%。官網顯示，物業管理品牌世邦泰和，目前在管面積逾2,000萬平方米，覆蓋超過40個城市。
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