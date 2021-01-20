興勝及新地屯門掃管笏項目補價26.83億元
2021年01月20日 16:38
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興勝創建(00896)日前公布，該公司與新鴻基地產(00016)合作的屯門掃管笏發展項目於2015年9月及2019年5月，分別獲批重新分區以提高地積比率，以及取得最新規劃許可，政府並已釐定就該項目應付的土地補價總額約為26.83億港元，雙方亦接受有關補價。政府並重新批准的項目總地盤面積約235,990方呎，總建築面積最高約613,570方呎。平均每方呎補價約4,373元。
興勝創建亦指，就掃管笏發展訂立第二份補充協議，據此協議到期日進一步延長至2021年12月31日，並可由任何一方向發出書面通知進一步延長兩年至2023年12月31日。另外，亦變更該集團與新地各自於項目地盤所擁有之相關份額，其中興勝創建份額按比例由23.63%上調至24.82%。該公司亦計劃增加項目的出資總額，而截至通告公布當天，該集團已支付約6.66億元，相當於持有相關份額按比例應佔的土地補價。
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