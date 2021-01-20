【產經直播】港股暢旺繼續順勢行？

2021年01月20日 16:38
  • 東網電視
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    投資市場氣氛持續熾熱，「北水」繼續掃貨，港股周三(20日)繼續做好，迫近三萬點關口，成交額再突破3,000億元，升市加上成交配合，股民有貨繼續揸住先？無貨又點樣部署好？
    新經濟股表現強勢，騰訊控股(00700)及美團(03690)破頂，有貨繼續揸？阿里巴巴(09988)始創人馬雲2個多月後首現身網上活動，阿里巴巴股價隨即急升，仲可以追落後？
    汽車股抖一抖又再起動，吉利汽車(00175)宣布與騰訊就電動車智能座艙及自動駕駛技術等合作，即市彈超過9%；比亞迪股份(01211)亦一度彈超過6%，想入貨揀邊隻至好？
    港鐵公司(00066)發盈警，股價一度跌約4%。公司預計2020年全年虧損約48億元，主要由於投資物業組合重估虧損92億元以及新冠疫情對經常性業務影響，不過物業發展業務利潤與去年同期相若，唔使咁擔心住？
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