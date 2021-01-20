【產經直播】港股暢旺繼續順勢行？
2021年01月20日 16:38
東網電視更多新聞短片
投資市場氣氛持續熾熱，「北水」繼續掃貨，港股周三(20日)繼續做好，迫近三萬點關口，成交額再突破3,000億元，升市加上成交配合，股民有貨繼續揸住先？無貨又點樣部署好？
港鐵公司(00066)發盈警，股價一度跌約4%。公司預計2020年全年虧損約48億元，主要由於投資物業組合重估虧損92億元以及新冠疫情對經常性業務影響，不過物業發展業務利潤與去年同期相若，唔使咁擔心住？
《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網YouTube頻道
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020