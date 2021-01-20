恒生夥科技園試驗新意念　對抗虛擬銀行競爭

香港科技園公司啟用旗下FinTech Centre，促進人工智能、區塊鏈、網絡安全與數據分析等科技項目，並與恒生銀行推出銀行虛擬實驗室，提供與銀行共同建構的合成數據及相關應用程式介面(API)，讓開發者和銀行在各種虛擬場景內試驗新API意念，以及測試和驗證方案。恒生銀行將為項目提供合成數據，建立沙盒。

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