恒生夥科技園試驗新意念 對抗虛擬銀行競爭
2021年01月20日 16:38
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恒生銀行營運總監陳梁綽儀(左)
恒生銀行(00011)行營運總監陳梁綽儀表示，服務數碼化下客戶需求增加，因此銀行不但要在分行提供好的服務，亦要顧及客戶24小時的需求，並不斷擴展產品服務，而科技有助銀行加快解決痛點。她指，虛擬銀行的加入為傳統銀行構成競爭，傳統銀行如何保持優勢及市佔率為一大挑戰。市場擔心銀行服務數碼化增加洩露客戶私隱的風險，她表示，銀行只會提供有需要的客戶資料，並會將資料數據化及加密。
香港科技園公司啟用旗下FinTech Centre，促進人工智能、區塊鏈、網絡安全與數據分析等科技項目，並與恒生銀行推出銀行虛擬實驗室，提供與銀行共同建構的合成數據及相關應用程式介面(API)，讓開發者和銀行在各種虛擬場景內試驗新API意念，以及測試和驗證方案。恒生銀行將為項目提供合成數據，建立沙盒。
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