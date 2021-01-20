比亞迪折讓6至9%配股 最多籌276億元
2021年01月20日 17:01
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（Getty Images圖片）
據初步銷售文件，內地電動車巨頭比亞迪(01211)以每股222至228港元，配售1.21億股H股，佔擴大後發行股本的4.3%；配股價較比亞迪周三(20日)收市價244元折讓6.55%至9.01%，擬集資約276億元。
比亞迪上周五(15日)公布，獲中證監批准發行最多1.83億股H股，相當於現有H股股本20%。比亞迪周三股價升4.27%。
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