聯通去年4G用戶累增1641萬
2021年01月20日 17:01
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（中新社圖片）
中國聯通(00762)公布，2020年12月移動出帳用戶累計達3.05億戶，月內淨減128.3萬戶，其中4G用戶淨增112.3萬戶，達2.7億戶。2020年全年，移動出帳用戶減少1,266.4萬戶，4G用戶則增加1,641.5萬戶。
固網業務方面，固網寬頻用戶去年12月達8,609.5萬戶，減少33.8萬戶；全年計淨增261.7萬戶。本地電話用戶12月達4,733.9萬戶，減少2.1萬戶，全年減少687.6萬戶。
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