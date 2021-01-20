馬雲現身即出招！人行就規範非銀行支付機構展開諮詢

其中引人注目的是的「第55條(市場支配地位預警措施)」，指「1個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額達到3分之1、2個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到2分之1、或3個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到5分之3」，出現其中一項，人行就可以商請國務院反壟斷執法機構對其釆取約談等措施，進行預警。

至於「第56條(市場支配地位情形認定)」則表示，「1個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額達到2分之1；2個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到3分之2；3個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到4分之3」，出現隨便一項，人行都可以商請國務院反壟斷執法機構審查非銀行支付機構是否具有市場支配地位。

下一條「第57條(市場支配地位監管措施)」則表示，若非銀行支付機構未遵循安全、高效、誠信和公平競爭原則，嚴重影響支付服務市場健康發展，人行可以向國務院反壟斷執法機構建議採取停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、「按照支付業務類型拆分非銀行支付機構」等措施。

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