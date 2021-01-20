馬雲現身即出招！人行就規範非銀行支付機構展開諮詢
2021年01月20日 17:01
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（中新社圖片）
阿里巴巴(09988)創辦人、螞蟻集團實際控制人馬雲亮相不久，中國人民銀行即發布就《非銀行支付機構條例》展開公眾諮詢，《條例》以強化金融監管為重點，以防範系統性金融風險為底線，豐富監管手段，內容包括強化支付領域反壟斷監管措施、規範人行的檢查權和檢查措施，保障人民銀行執法權的有效行使、以及明確支付機構股權質押、開展創新業務、重大事項變更等情況須向人行備案等。
其中引人注目的是的「第55條(市場支配地位預警措施)」，指「1個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額達到3分之1、2個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到2分之1、或3個非銀行支付機構在非銀行支付服務市場的市場份額合計達到5分之3」，出現其中一項，人行就可以商請國務院反壟斷執法機構對其釆取約談等措施，進行預警。
螞蟻正式招股書顯示，「據(市場調查機構)艾瑞諮詢研究，按總支付交易規模計，我們是中國最大的數字(碼)支付服務提供商， 截至2020年6月30日止6個月的市場份額約為55%。而同期騰訊(00700)擁有第二大市場份額，約為40%。」
至於「第56條(市場支配地位情形認定)」則表示，「1個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額達到2分之1；2個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到3分之2；3個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到4分之3」，出現隨便一項，人行都可以商請國務院反壟斷執法機構審查非銀行支付機構是否具有市場支配地位。
下一條「第57條(市場支配地位監管措施)」則表示，若非銀行支付機構未遵循安全、高效、誠信和公平競爭原則，嚴重影響支付服務市場健康發展，人行可以向國務院反壟斷執法機構建議採取停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、「按照支付業務類型拆分非銀行支付機構」等措施。
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