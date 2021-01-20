克魯格曼：世界變了！調高最低工資立場何來激進？

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文表示，美國總統當選人拜登宣誓就職之時，不僅面臨右翼恐怖主義威脅，還置身於遭謊言污染的政治大環境，例如所謂「選舉被竊奪」；另一謊言是堅稱中間溫和偏左的拜登政府與國會領袖是「激進的社會主義分子」。

他指出，反對拜登經濟復甦計劃的共和黨人士，特別把矛頭指向最低工資提高到每小時15美元的措施，但他們連這個也要爭吵(甚至談不上「辯論」)，凸顯誰才是真正的激進分子。

要如何界定經濟提案是否激進？他認為，或許可定義成「與輿論相左的提案」。按這個標準來看，共和黨政治人物絕對是激進分子，因調高最低工資是備受民眾歡迎的政策，約獲70%美國選民支持。若不信民調，也可看看羅里達州去年11月投票結果：即使特朗普在總統大選贏得佛州，該州對最低工資提高到時薪15美元的公投獲壓倒性通過。

若把「激進」定義為「拒絕接受主流經濟學結論」呢？他認為，依照這種定義，民主黨也是溫和派，共和黨才是激進分子。他解釋，經濟學家昔日曾幾乎一致認為，訂定最低工資會造成企業大幅減少招聘，但那是很久以前的事了。目前只有少數經濟學家認為，基本工資調升到每小時15美元會構成龐大的招聘成本；大多數人則相信，顯著提高基本工資(或許沒到調至15美元的地步)應該是好主意。

經濟學家為何改變看法？因為美國多州的實驗證明，除非調升到比目前提議的水平都來得高，否則調高最低工資並不會對招聘產生重大負面影響，反而會在提高盈餘和降低貧窮方面帶來重大利益。

因此，結論是美國的確有個激進的政黨，而且一直散播瘋狂世界觀，並與大多數選民的觀點相左，惟那個政黨不是民主黨。

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