證監會與泰國簽備忘錄　簡化雙方公募基金分銷程序

香港證監會與泰國證券及交易事務監察委員會(簡稱泰國證交會)簽署了一份關於基金互認安排的諒解備忘錄，藉此容許合資格的香港及泰國公募基金透過簡化程序，在對方市場分銷。

該《備忘錄》就跨境銷售合資格的香港及泰國基金建立信息互換、定期溝通及監管合作的框架。證監會與泰國證交會已同意加快審批投資於基金互認安排下合資格泰國或香港主基金的當地聯接基金，並會釐清這些基金可如何以簡化方式運作。

證監會行政總裁歐達禮表示，這個新的合作框架大大擴展香港在亞洲區的基金互認安排網絡，不但為基金管理公司開拓了新的商機，還給予兩地投資者更廣泛的跨境投資渠道和選擇。

泰國證交會秘書長Ruenvadee Suwanmongkol指，這份雙邊協議是繼香港與泰國政府於2019年11月29日簽訂《加強兩地經濟關係的諒解備忘錄》後，另一個標誌着兩地雙邊合作的重要里程碑。而基金互認安排能加強香港與泰國的經濟合作，還能提升本地中介人在國際上的競爭力，並同時使銷售予投資者的基金產品更多樣化。

證監會與泰國證交會將會致力採取一切所需行動，務求在《備忘錄》簽署後半年至12個月內落實基金互認安排。除了基金互認安排外，《備忘錄》訂明的合作安排均於周三(20日)生效。

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