銅鑼灣軒尼詩道463號單位拍賣售出　呎價10583元

忠誠拍賣今日(20日)舉行物業拍賣會，推出12項物業，其中2項於拍賣前收回，如期推拍的10項目物業最終售出1項。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，成交單位為銅鑼灣軒尼詩道463號頂層住宅單位，實用面積532方呎，拍賣開價498萬港元，搶高65萬元或約13.1%，以563萬元售出，呎價10,583元。他指出，由於電梯不能直達該單位，故做價難與一般成交作比較。

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