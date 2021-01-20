該公司權益持有人應佔純利預期上升，主因與2019年同期相比，於2020年期間，因為下遊生產商的對集團的主要產品環氧乙烷、乙二醇及聚丙烯的持續需求，集團的主要產品環氧乙烷、乙二醇及聚丙烯的平均售價的下降幅度少於集團的主要原材料甲醇、乙烯及丙烯的平均採購價的下降幅度；甲醇的平均價格於回顧年度保持於較低水平；及儘管疫情大流行爆發，但由於集團一直實施多項嚴格措施，保障供應商、客戶及員工的健康及安全，因此集團得以將產能使用率保持於相對較高的水平。

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