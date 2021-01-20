中移上月5G客淨增1762萬 佔比逾17%
2021年01月20日 17:54
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（中新社圖片）
中國移動(00941)公布，去年12月份整體流動客戶再淨減179.2萬戶，為連跌兩個月，至9.41億戶，全年累計淨減835.9萬戶。
不過，中移上月5G客再淨增1,762.1萬戶至1.65億戶，5G客佔整體流動客量比重進一步升至17.52%。4G客上月則淨增170.1萬至7.75億戶。
固網寬頻方面，中移上月淨增110.8萬戶至超過2.1億戶，去年全年累計淨增2,328萬戶。
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