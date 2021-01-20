調查：投資者選出目前最大市場泡沫　除比特幣仲有佢...

外媒報道，根據德意志銀行發布的調查報告顯示，被投資者視為是目前最大的市場泡沫分別是比特幣及美國科技股。

調查發現，高達89%投資者認為某些金融市場已處於泡沫區，而在這些泡沫中，比特幣與美國科技股名列前茅。比特幣被視為是更極端的情況，一半受訪者在1到10分的泡沫分級中，給予該虛擬貨幣最高的10分評級。美國科技股被認為是第二大市場泡沫，平均得分為7.9，當中有83%受訪者給予7分或更高的泡沫級別。

此外，投資者亦認為比特幣與電動車製造商特斯拉，明年下跌的可能性大於上漲。投資者認為在未來12個月，比特幣與特斯拉價值腰斬的可能性大於翻漲一倍。

調查顯示，投資者認為有利於泡沫形成的「寬鬆貨幣情勢」可能持續下去，71%受訪者認為美國聯儲局不會在2021年底之前收緊政策，但有1/4預期經濟增長或市場情況可能迫使他們出手。另方面，約41%投資者認為新冠肺炎疫苗的推出不如預期，超出那些認為疫苖推出優於預期的投資者，約佔22%。僅超過一半的受訪者預期生活將在年底前恢復正常。

上述調查在1月13至15日進行，訪問了627位市場專業人士。

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