富士高實業發盈警
2021年01月20日 17:56
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富士高實業(00927)公布，截至2020年3月31日止年度公司股權持有人應佔溢利約2,900萬港元，集團於截至2021年3月31日止年度或會錄得虧損。公司表示，誠如中期報告進一步披露，由於COVID-19爆發，全球經濟低迷，集團客戶在向集團下訂單時趨於審慎保守。此外，由於人民幣於2021財政年度升值，預期集團將產生匯兌虧損淨額。因此，預期集團於2021財政年度的財務表現將會受到不利影響。
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