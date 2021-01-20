投資者沽新蒲崗舖位　7年帳蝕150萬元

政府為非住宅物業減辣後，市場湧現舖位成交，但部分業主仍需損手離場。由資深投資者羅珠雄等持有的新蒲崗大廈地下連入則閣樓，以2,650萬元登記售出，較近7年前購入價帳面蝕讓約150萬元。

該舖地下建築面積約1,100方呎，閣樓面積約900方呎，去年底以約3,000萬元放盤，現累減約350萬元或約11.7%沽出。物業原業主於2014年5月以2,800萬元買入，現貶值約5.4%。據悉，該舖月租收入約8.8萬元，租期至2023年4月底，以最新成交價計算，租金回報率約4厘。

此外，核心區錄得舖位以理想價成交。據土地註冊處資料，中環蘭桂坊蘭桂樓地下單號舖，於去年12月底以6,500萬元登記易手。買家為資深投資者，亦持有毗鄰地舖，是次入市料慳稅約276萬元，做價高市價約兩成。據了解，該舖建築面積約700方呎，舊有月租金逾14萬元，現放租約12萬元。

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