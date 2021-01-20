放貸變得放肆！傳歐央行擬緊縮銀行資本規範

外國傳媒引述消息人士報道，在「槓桿貸款」市場蓬勃發展之際，歐央行威脅要對承接這種業務卻持續忽視風險控管的銀行，要求額外的資本。

消息人士指出，歐央行決策官員對於一些歐洲銀行在強化市場風險控管方面毫無作為甚感懊惱，擔心一旦利率上升可能導致還款出現問題。若業界不改變這類做法，歐盟的主管機關將透過年度監理審查與評估程序(SREP)，毫不猶豫要求額外的資本。

「槓桿貸款」是垃圾級債務，通常用來為私募股權公司收購企業提供支持或再融資，銀行本身的資產負債表所承受的風險並不大，並且幾乎將所有貸款都賣給其他投資者。

在負利率環境下，銀行業來自傳統個人與商業借貸活動的收入銳減，因此愈來愈積極投入投資銀行業務。

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