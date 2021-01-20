物流公司百世考慮賣盤 阿里及CEO擬出售持股
2021年01月20日 18:15
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外媒引述消息報道，在紐約證券交易所上市的中國物流公司百世集團(美股：BEST)正在考慮出售事宜，此為該公司戰略評估的一部分。
阿里巴巴(09988)是百世的最大股東。報道指，百世股價表現不佳，已聘請財務顧問探討各種選項。百世集團董事長兼行政總裁周韶寧可能出售所有持股。阿里巴巴和周韶寧的持股分別為33%和11%。
報道又指，阿里巴巴於去年底開始考慮出售持股，因發現難以將百世集團與其他物流公司所提供的服務整合，而百世集團亦已經與順豐及私募股權公司等潛在買家洽售股權。
百世周二(19日)收市價2.05美元，較2017年9月上市發行價10美元累跌79.5%，目前市值僅8.04億美元。
不過，百世集團發言人否認公司正考慮賣盤，而周韶寧亦未有計劃出售持股。阿里巴巴則回應指，報道不正確。
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