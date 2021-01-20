去年日本遊客銳減87%　創22年新低

日本國家旅遊局周三(20日)發布最新數據，疫情爆發下祭行的入境限制措施影響，2020年訪問日本的外國遊客數量411.5萬人次，按年銳減87.1%，創22年新低。單計2020年12月，訪日外國遊客按年暴跌97.7%，僅有5.87萬人；反觀2019年同期252.6萬人。

數據顯示，去年訪日外國遊客(包括旅遊和商務旅行在內)數量從2019年的3,190萬暴跌至410萬左右，是自1998年以來的最低數字。

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