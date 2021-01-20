百本醫護未及時公布斥逾2000萬元買非實物黃金

公司解釋於2020年11月下旬進行收購事項時，董事會真誠地認為，將收購事項與先前收購事

項合併在一起，將不會導致更高的交易分類而需遵守上市規則第14章下之須予披露交易的額外要求，故毋須就收購事項發布公告。因此，收購事項未及時公布為公司的一項須予披露交易。

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