人造肉有危機？Beyond Meat被睇跌逾30% 因為...

外國傳媒報道，美國人造肉公司Beyond Meat股價在2019年上市後一度在1個月漲5.7倍而成名，摩根大通如今指出，隨着人造肉競爭變多、疫情下對餐廳的銷售維持低迷，以及生產成本增加，都可能削弱公司業績，因此將其股份目標價下調至94美元，與當前股價相比大減約33%。

該行指出，該公司正面臨不斷惡化的零售趨勢，由於世界各國離疫苗廣泛接種之路還很漫長，預計其對餐廳的銷售也將持續低迷到今年底。

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