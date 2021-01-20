金隅集團料全年少賺18%至27%
2021年01月20日 19:20
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金隅集團(02009)公布，預計2020年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為27億至30.3億元人民幣之間，按年降低18%至27%，主要由於報告期內房地產結轉項目中毛利率較低的保障型住房增加較多，導致房地產業務綜合毛利率同比降幅較大，對公司歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤影響較大；同時，公司響應政府號召，年度內減免承租公司物業的部分中小微企業租金，對投資物業收入和利潤造成一定影響。
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