受惠屯赤隧道通車　屯門豫豐花園兩房減少少賣出

屯赤隧道通車帶動屯門區成交向好，一名在東涌上班的上車客，斥資533萬港元買入屯門豫豐花園兩房單位，較叫價減約17萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣形薈2座中層A室，實用面積539方呎，房戶間隔，設有兩個露台，獲租客以24,000元租入，實用呎租約44.5元，業主於2017年3月以1,280萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.25厘，租客為外區客。

●筲箕灣港島‧東18高層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，景觀開揚，可望少部分海景，成交價840萬元，實用呎價17,684元。原業主於2017年3月以780萬元買入單位，持貨近4年帳面獲利60萬元，升值8%。

●鰂魚涌康怡花園1月暫錄得5宗買賣，平均實用呎價17,522元，屋苑D座高層9室，實用面積596方呎，三房間隔，望樓景及遠海景，叫價1,050萬元，放盤兩個月，最終以1,000萬元易手，實用呎價16,779元。

●鰂魚涌太古城1月暫錄得26宗買賣，包括彩天閣低層B室，實用面積792方呎，套三房間隔，望街景，去年3月放盤叫價1,780萬元，最終累減265萬元，以1,515萬元易手，實用呎價19,129元，原業主於1997年以970萬元買入，一直作收租用途，持貨24年帳面獲利545萬元，單位升值約56%。

●北角賽西湖大廈錄今年首錄買賣，單位為11座頂層連天台戶，實用面積約1,090方呎，外區用家鍾情屋苑位處傳統豪宅地段，而且屬罕有特色戶放盤，故斥3,250萬元入市作換樓之用，實用呎價約29,817元，並連一個車位。

●北角柏傲山3座中層B室，實用面積約735方呎，套兩房連士多房間隔，獲外區換樓客垂青，並以約1,900萬元購入，實用呎價約25,850元，原業主於2014年11月以約1,795.4萬元購入，是次轉手帳面獲利約104.6萬元，物業升值約6%。

●灣仔廣生行大廈低層E室，實用面積499方呎，兩房間隔，獲租客以20,000租入，實用呎租約40.1元，業主於2014年6月以538萬元購入，按買入價計算，租金回報約4.46厘，新租客為外藉教師，而業主長居外國，文化上較易與租客溝通，一拍即合決定承租。

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九龍區

●長沙灣泓都3座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，去年6月初開始放盤，原叫價1,200萬元，經議價後減價100萬元或約8.3%，至近日以1,100萬元沽出，實用呎價約22,822元，原業主於2017年9月以約880萬元購入，持貨3年帳面獲利約220萬元，物業升值約25%。

●長沙灣泓景臺1座低高層B室，套三房間隔，實用面積約637方呎，以27,500元放租約兩個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價約3,500元或約12.7%，以約24,000元租出，實用呎租約37.7元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●長沙灣長沙灣昇悅居3座整高層D室，兩房間隔，實用面積約460方呎，以約18,000元放盤1個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約1,200元，以月租約16,800元租出，實用呎租約36.5元，低市價約4%，新租客為夫婦，睇樓1次後即決定承租。

●長沙碧海藍天1月暫5宗買賣，包括3座低層D室，實用面積505方呎，兩房間隔，吸引搵樓多時之區內客承接，單位原先開價880萬元，經商議後微減6.2萬，以873.8萬元成交，實用呎價約17,303元。

●大角咀柏豐28高層C室，實用面積574方呎，三房間隔，最初開價1,030萬元，買賣雙方議價後，最新以971.8萬元易手，實用呎價16,930元，新買家見同區千萬元以下的三房放盤罕有，故議價後即拍板承接自用。

●何文田山畔錄本年首宗成交，單位為2座高層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，擁開放式廚房，享開揚市景，以1,000萬元成交，實用呎價20,408元。原業主於2015年11月以987.8萬元買入單位，持貨逾5年，現轉手帳面僅獲利12.2萬元。

●牛頭角淘大花園N座高層3室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望城市樓景，於1月初以638萬元放盤，經議價後減價18萬元或約3%，最終以620萬元沽出，實用呎價約16,848元，買家見近期成交急增，早前參觀的單位都已賣出，即決定入市，屋苑1月至今累錄22宗二手買賣，平均實用成價約16,335元。

●茶果嶺麗港城1月至今暫錄15宗買賣，平均實用均價14,882元，屋苑7座中層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，最初開價748萬元，現以730萬元易手，實用呎價14,120元，新買家為首次置業人士。

●將軍澳CAPRI第10A座低層D室，兩房間隔，實用面積約518方呎，以910萬元放盤近半年終獲外區客接洽，議價後減價37萬元，以約873萬元成交，實用呎價約16,853元，新買家為換樓客，睇樓後拍板入市 ，原業主於2015年12月以約674.1萬元購入，是次轉售帳面賺約198.9萬元，物業升值近30%。

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新界區

●屯門豫豐花園11座高層G室，實用面積450方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價後以533萬元成交，實用呎價11,844元。買家為上車客，在東涌上班，屯赤隧道通車後決定在屯門置業。

●屯門聚康山莊2座中層B室，實用面積445方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減至608萬元售出，實用呎價13,663元。

●西貢帝琴灣凱弦居9座中層C室，實用面積1,031方呎，三房間隔，望山景。連車位開價1,280萬元，放盤1個月，減至1,218萬元沽出，實用呎價11,814元，原業主持貨6年多帳面獲利308萬元。

●西貢大網仔浪徑村雙號村屋，建築面積1,500方呎，三房間隔，望山景，天台約500方呎，以1,100萬元沽出，建築呎價7,333元。

●馬鞍山新港城H座中層6室，實用面積363方呎，兩房間隔，以630萬元易手，實用呎價17,355元，原業主於2008年以169萬元購入，持貨13年，是次沽出帳面獲利461萬元，單位升值約273%。

●馬鞍山聽濤雅苑2座低層D室，實用面積710方呎，套三房間隔，開價約938萬元，議價後以930萬元易手，實用呎價13,099元，原業主於2012年以517萬元購入，持貨9年沽出帳面獲利約413萬元離場，單位升值約80%。

●大圍居屋景田苑D座高層7室，實用面積431方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場價以610萬元易手，實用呎價14,153元，原業主則於2002年以117萬元購入，持貨19帳面獲利約493萬元，單位升值約4.2倍。

●沙田碧霞花園萊茵閣低層B室，實用面積1,296方呎，三房連套房間隔，座向東南望開揚城市景。單位放盤4個月，原叫價1,650萬元，其後調整至1,480萬元，最終獲買家以1,433萬元連車位承接，比原叫價低217萬，減幅逾13%，實用面積呎價11,057元。

●沙田第一城42座頂層單位，實用面積約284方呎，原則兩房，現改為一房間隔，連天台，望內園景，亦可以望到部份河景，去年12月起開始放盤，原業主叫價600萬元，經議價後減價37萬元或約6.2%，最後以563萬元沽出，實用呎價約19,824元，原業主於1994年1月以約152.5萬元購入，持貨27年帳面獲利約410.5萬元，物業升值約2.7倍。

●大埔中心4座中層A室，實用面積299方呎，兩房間隔，放盤2個月，獲用家「零議價」以505萬元承接，實用呎價16,890元，原業主於2008年4月購入上址，當時作價100萬元，持貨近13年至今沽售，帳面獲利405萬元，單位期內升值逾4倍。

●大埔太湖花園5座高層A室，實用面積440方呎，兩房間隔，開價約638萬元，議價後以610萬元易手，實用呎價13,864元。

●上水御皇庭1月暫錄3宗成交，其中2座高層H室，實用面積372方呎，兩房間隔，議價後以515萬元獲承接，實用呎價13,844元，原業主於2015年以385萬元購入，持貨約6年帳面獲利約130萬元離場。

●粉嶺花都廣場7座中層C室，實用面積約413方呎，屬「大兩房」間隔，由去年12月底開始放盤，原先叫價550萬元，經議價後減價22萬元或約4%，最終以528萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,785元，項目本月累錄約9宗二手買賣，平均實用面呎價約12,934元。

●元朗尚悅1月錄23宗買賣，已超上月全月，該盤11座中層F室，實用面積354方呎，屬「細兩房」間隔，叫價518萬元，微減8萬元，即獲買家以510萬元承接，實用呎價14,407元，原業主於2017年9月以435萬元買入，持貨約3年帳面獲利75萬元或17%。

●青衣曉峰園6座中層B室，實用面積1,058方呎，三房連套房間隔，叫價1,400萬元，減至1,365萬元沽出，實用呎價12,902元。

●馬灣珀麗灣本月暫錄逾20宗二手買賣，屋苑21座中層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以588萬元成交，實用呎價12,000元。

●東涌映灣園累錄31宗買賣，超上月全月，其中15座低層H室，實用面積927方呎，套三房連儲物房間隔，享內園及海景，叫價1,000萬元，經議價後最後以978萬元成交，實用呎價10,550元，新買家為外區租客。

●東涌東環3A座低層5室，實用面積約463方呎，兩房間隔，享海景，叫價728萬，經議價後減價83萬或約11.4%，至近日以645萬元沽出，實用呎價約13,931元，原業主在2015年2月以約525.7萬元買入，持貨近6年轉手帳面獲利約119.3萬元，賺幅約23%，項目1月暫累錄約14宗買賣，平均實用呎價約13,942元。

●東涌東環3B座高層10室，實用面積378方呎，一房間隔，開價590萬元，議價後以575萬元沽出，實用呎價15,212元，新買家為區內分支家庭，因類型單位較少見的有放盤，即使售價比市價略高3至4%，仍決定承接。

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