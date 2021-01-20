豪宅項目承接力轉強　各區現大批大額交投

股市升勢持續，豪宅新盤承接力亦見轉強，各區樓盤湧現大批大額交投，無論分層標準大戶以至特色單位均受追捧。同時，各大收票盤認購反應亦保持踴躍，料銷售成績將保持理想。

●雲端複式大宅獲3685萬元承接

●傲瀧兩伙大宅終止買賣並即日重售 最高呎價逾1.9萬元

●山水盈連沽3伙特色戶 套現3090萬元

新盤特色戶受追捧。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，元朗錦田山水盈連沽3伙特色戶，套現3,090萬元。其中10座頂層連天台D室，實用面積744方呎，天台面積301方呎，成交價1,138萬元，呎價15,296元。而10座地下A室，實用面積674方呎，花園面積292方呎，成交價952萬元，呎價14,125元。項目已屆現樓，至今累售230伙，合共套現逾28.4億元。

●MONACO次輪銷售共錄近2,270票登記 超購近18倍

會德豐地產旗下啟德MONACO，周四(21日)將進行次輪銷售，當中120伙屬價單形式推售，發展商剛截止接受認購，共錄近2,270張入票登記，超額認購近18倍，當中佔逾一成來自新入票人士，主要則屬首輪向隅客源。

該批單位折實平均呎價24,216元，輕微提價1至2%，折實售價介乎662.8萬至1,804.7萬元，呎價由22,348至26,396元。項目周四亦同步推出13伙三房大戶以招標形式發售。

該盤於剛過去周日推出145伙進行首輪銷售，全數單位於5個小時內沽清，套現逾16.3元，平均成交呎價23,814元。

●The Campton加推84伙周日發售

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，落實新銷售安排，將於周日(24日)推售84伙。該批單位間隔介乎開放式至三房，扣除最高16%折扣後，折實售價595.8萬至1,337.2萬元，折實呎價18,868至23,085元。

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