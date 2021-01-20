大摩去年賺105億美元增23% 史上最佳
2021年01月20日 21:35
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摩根士丹利(Morgan Stanley)公布，去年全年股東應佔盈利105億美元，按年增長23.36%，為史上最佳年度業績。
大摩去年第四季股東應佔盈利32.66億美元，按年增長約56.64%，每股盈利1.81美元，高於市場預期，上年同期為1.3美元。集團上季淨收入136.4億美元，按年上升25.63%。第四季度淨利息收入18.7億美元，市場預測為13.3億美元。
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