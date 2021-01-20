移民成風！私樓放盤量激增13%　地舖7年蝕150萬照賣

近期住宅樓市乍旺，加上不少業主移民賣樓，令市場放盤量顯著上升。根據地產代理行資料，單是十大藍籌二手樓現時合共有逾2,000個放盤，約4個月間增加約13%。而期內佔8成屋苑盤源增加，荔枝角美孚新邨增幅逾30%最多，其餘將軍澳新都城、沙田第一城及鰂魚涌太古城放盤量亦錄逾20%升幅。

中原網頁資料顯示，全港現時有約2.9萬個住宅買賣放盤，而上述10個屋苑佔約2,029個，較去年9月中錄得約1,789個，增加約240伙，當中8個項目盤源升幅介乎6.5至31.9%。至於東涌映灣園及鴨脷洲海怡半島放盤，則分別減少約28%及9.8%。

美孚新邨現時約有360個單位放售，與去年9月中的273個相比，期內增加87個。美聯吳志輝表示，疫情下，去年第三季交投放緩，放盤因而累積，即使凸海單位近日亦錄跌價個案。單位為1期百老滙街24號低層A室，實用面積約1,389方呎，連車位售2,110萬元，呎價約15,191元，比上月同類型買賣做價低約7%。

此外，新都城有約150個放盤，較約4個月前多約25%。而同屬中上價樓的鰂魚涌太古城，放盤量則由約310個增至約379個，漲幅約22.3%，同時樓價亦受壓。中原趙鴻運指，項目本月錄26宗買賣，包括彩天閣低層B室套三房戶，去年3月放盤，劈價265萬元，終以1,515萬元沽，呎價19,129元。

細價上車盤近日交投向上，沙田第一城現有約243個放盤，較去年9月中增約24.6%。美聯鄭志燿透露，成交轉旺，吸引更多業主放售物業，而有部分亦因移民需賣樓套現。屋苑1月連錄兩宗呎價逾2萬元成交，其中43座高層B室，實用面積284方呎，去年中開價610萬元，降價至589萬元沽，呎價20,739元。

部分業主見盤量增多而急於損手出貨。消息稱，西營盤薈臻高層戶以605萬元沽，單位9年帳面貶值約10萬元。中原袁顯岸稱，紅磡何文田山畔2座高層E室，成交價1,000萬元，呎價20,408元，原業主持貨5年多帳面只賺12.2萬元，料屬明賺實蝕。

資深投資者伍冠流指出，移民人數增加及業主看淡後市，都是放盤增多的原因，但樓價走勢仍要視乎失業率情況。他亦指，政府撤辣可推動樓市，帶動各行各業更趨活躍。美聯物業住宅部行政總裁布少明則認為，樓市小陽春提早出現，1、2月樓價平穩，全年整體樓價有望升5%。

●慧景園套三房2650萬沽 僅升值6%

雖然豪宅物業承接力未見減弱，惟價格升幅有限。渣甸山慧景園套三房戶，劈價150萬元易手，原業主持貨3年多帳面只賺約6.9%，扣除使費後料僅輕微獲利。

市場消息稱，上述單位為2座低層C室，實用面積約1,011方呎，開價約2,800萬元，減價至2,650萬元售出，呎價約26,212元。據了解，原業主於2017年10月以約2,480萬元入市，至今升值170萬元。

港島區豪宅屋苑陸續發市，北角半山賽西湖大廈錄今年首宗成交，美聯胡宗樂表示，屋苑11座一個頂層連天台特色戶，實用面積約1,090方呎，獲外區換樓客以3,250萬元連車位購入，呎價約29,817元。

另有消息稱，中半山好景大廈低層B室，實用面積約1,311方呎，上月以約2,200萬元售出，呎價約16,781元，較2016年購入價僅高出約50萬元，料原業主要蝕使費離場。

此外，九龍區亦錄大手劈價成交，中原余社朝表示，何文田君頤峰7座低層A室，實用面積約942方呎，套三房間隔，去年11月開價2,580萬元，現大幅降價652萬元，以1,928萬元易手，呎價約20,467元。

據了解，原業主於2014年6月以1,520萬元購入，期內一直作投資收租用途，早前租客遷出後才嘗試放售，現沽貨帳面獲利408萬元，升值約27%。

●新蒲崗地舖7年帳蝕150萬

政府撤銷非住宅物業辣招稅後，市場湧現舖位成交，但部分仍需損手離場。由資深投資者羅珠雄等持有的新蒲崗大廈地下連入則閣樓，以2,650萬元登記售出，較近7年前購入價帳面蝕讓約150萬元。

該舖地下建築面積約1,100方呎，閣樓面積約900方呎，去年底以約3,000萬元放盤，現累減約350萬元或約11.7%沽出。物業原業主於2014年以2,800萬元買入，現貶值約5.4%。據悉，該舖月租收入約8.8萬元，租期至2023年4月底，以最新成交價計算，租金回報率約4厘。

此外，核心區錄得舖位以理想價成交。據土地註冊處資料，中環蘭桂坊蘭桂樓地下單號舖，於去年12月底以6,500萬元登記易手。買家為資深投資者，持有毗鄰地舖，是次入市料慳稅約276萬元，做價高市價約兩成。

據了解，該舖建築面積約700方呎，舊有月租金逾14萬元，現以約12萬元放租。原業主於1984年以約87萬買入，持貨約37年，升值約74倍。

另一宗成交為旺角彌敦道717號一個地舖，建築面積約600方呎，以約3,200萬元轉手，料高市價約15%。原業主於2011年初以3,000萬元買入，持有約10年帳面僅賺約200萬元或6.7%。舖位租客為藥房，現有租金回報率約1.9厘。

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