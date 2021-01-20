中國金控擬折讓18%向控股股東發行6041萬股

中國金控( 00875 )公布，擬與Sino Richest Investment Holdings Limited訂立認購協議，該公司將以每股0.8港元向認購人發行6,041.6萬股認購股份，佔擴大後股本約16.67%，每股發行價較當日收市價折讓約18.37%。預期認購事宜之所得款項淨額約4,770萬元，擬主要用於償還債務及擴大集團業務的營運資金基礎。

通告指，認購人的全部已發行股份由非執行董事兼董事會主席林裕豪全資擁有，且亦為該公司控股股東，主營業務為投資控股。

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