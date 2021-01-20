新天地產集團擬收購廣州國郵49%股權

公告稱，廣州國郵為廣州帆展及廣州通洲於2016年底成立的合營企業，股權分別為51%及49%。然而，由於內地經濟增長放緩、中美衝突及疫情爆發，有關商用物業之需求及投資氛圍受到嚴重影響，集團擬減少其於該等市場的風險。目標公司仍持有兩項物流項目，處於發展中且於預售階段，但其預售業績未達至集團管理層的最初期望。

另外，集團指，截至2020年6月30日向目標公司提供的註冊資本及股東貸款分別為2,500萬元及9.67億元，鑑於集團提供的大量資金及外部環境的高度不確定性，全面控制目標公司尤為重要。

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