美國準財長耶倫：世界變了　救市要「玩鋪大」

美國總統拜登已上場，準財長耶倫全力支持救市「玩鋪大」！作為聯儲局前主席，她有份顛覆全球貨幣政策，現時就提到「世界已經變了，最明智之舉是做場大事！(Act Big)」其言論大致可分為4大項，包括對華政策、財政政策、匯率政策，以及新政府主要施政重點。

【對華政策：動用所有工具解決】

耶倫直言中國顯然是美國最重大的戰略競爭對手，美國已準備好應對中國濫用、不公平和非法的行為。這意味拜登政府將延續一些特朗普時代對華的強硬政策，但很可能會避免像特朗普般採取單方面行動，而是與盟友合作。

耶倫指出，中國透過傾銷產品、設置貿易壁壘和非法補貼企業，削弱美國企業的競爭力，又指中國一直在竊取知識產權，並通過一些做法來獲取不公平的科技優勢，包括強迫技術轉移。這些做法，包括中國較低的勞工和環境標準，都是美國準備動用所有工具去解決的問題。

她續稱，美國會尋求與盟友合作應對中國問題。這將與特朗普單方面對中國實施關稅的做法有所不同。不過，她未有詳述拜登政府會如何處理對中國的關稅。

回顧特朗普十分依賴透過財政部對中方官員進行制裁，對此，耶倫表示，大致上制裁措施將繼續是財政部的重要工具。她掌舵下的財政部還將接下前朝留下來的未完成政策，那就是會否要求中資科技公司分拆業務。特朗普去年以國家安全為由，要求中國大型科企字動跳動出售影音分享應用程式TikTok，事件尚未完結。

【貨幣政策：警告貿易夥伴別搞操縱】

特朗普政府曾多次公開支持弱美元，此舉被批評不恰當，亦是白宮以往甚為罕見的做法。然而，拜登政府顯然不會延續這種做法，耶倫表明，新政府主張匯率穩定，美元價值應由市場決定。不過，她亦未有表態支持「強美元」，在此問題上耍太極。強美元是美國自1990年代中期開始實行的政策。

值得留意的是，耶倫反對以匯率政策取得競爭優勢，並警告貿易夥伴，不要進行匯率操縱，明言會對匯率操縱國採取強硬態度，而中國正是其中一個不時被美國批評操縱匯率的國家。她指出，美國不會以弱美元取得競爭優勢，亦反對其他國家這樣做，國際上以針對匯率來牟取商業利益的做法是無法接受的。

回看特朗普政府在上月中旬前，將越南及瑞士列入匯率操縱國；泰國、台灣、印度、內地、日本、南韓、德國、意大利、新加坡及馬來西亞遭列入「觀察名單」，為耶倫留下爛局，因若拜登政府上台後推翻決定而相關被列國家又沒有作出實際讓步，會被市場嘲笑兒戲。

不過，耶倫擔任聯儲局主席期間，當局維持利率異常地低，並透過量化寬鬆(QE)買入近4萬億美元債券，被批評者指其貨幣政策削弱美元。

【財政政策：研究發行50年期美債】

雖然美國財政問題惹憂慮，但耶倫為拜登提出的1.9萬億美元紓困案護航，指由於利率處於歷史低位，令當前的債務利息成本佔國內生產總值(GDP)比率，較2008年金融危機爆發前還低，故財政紀律雖重要，但並非迫切要解決的問題，並通過赤字融資協助受疫情衝擊的經濟。

現時美國政府的債務達27.7萬億美元，2020年財政年度財赤高逾3.1萬億美元。共和黨已對拜登提出的紓困案表達不滿，不論是刺激規模抑或是組成元素。耶倫認為，談論債務和財赤問題的時機總會到來，但要等到經濟自疫情中復原之後。她承諾會負上作為財長應為財政紀律發聲的責任，促進財政可持續發展的長遠目標；惟短期而言，美國有能力採取措施支持經濟重回正軌，並紓緩家庭和小型企業承受的壓力。

她直言，需要確保人們不會捱餓，也不會被趕出居所，流落街頭；美國必須抵禦這些形式的不幸，在這方面不能有所讓步。若未能抗擊當前危機，將導致財政處境更差。

她還表明會研究發行50年期美債的提議，指通過發債融資有好處，特別是乘當前利率非常低的優勢發行長債，會審視市場是否歡迎如此長年期的債券。現時財政部發行的美債最長年期為30年。

對於有參議員警告不應過於視低息為理所當然，現時債務佔GDP比率令人害怕。耶倫就此表示，相信利率未來一段長時間會維持低企，當然利率也有上升風險，故在制訂可持續和負責任的政策時，有需要將這個風險納入考慮。

值得一提的是，財政部周三(20日)發表最新數據顯示，去年11月中國增持美債90億美元，令持有規模升至1.063萬億美元，結束此前連續5個月減持之勢。同期日本則減持美債87億美元，持有規模降至1.2608萬億美元，仍是美國第一大債主。

【施政重點：氣候變化攸關生存 倍增最低時薪】

拜登政府計劃大舉增加開支，也有需要考慮加稅，但不是現在。耶倫指出，拜登傾向對富裕階層和企業略為加稅，為進取的刺激經濟計劃提供融資，並認為若能與全球其他經濟體協調，美國有能力上調企業稅。

她表示，期待透過經合組織（OECD）與其他國家討論跨國企業的稅率，以阻止具破壞性影響的全球競相削減企業稅的問題；若各國互相合作，將可確保即使上調企業稅後，美國企業仍具有競爭力。

拜登於競選時，提出將企業稅由現時的21%上調至28%。特朗普於2017年通過減稅前，美國企業稅率達35%，是發達國家中最高。不過，耶倫強調，任何加稅計劃都會待政府認為美國已克服新冠肺炎危機後才會展開。她又表示，長遠而言，有需要在基建和工人培訓方面進行投資，以提高美國經濟的競爭力和生產力，也提到其他民主黨長期希望推動的政策，包括應對氣候變化問題和提高最低工資。

她指出，氣候變化是攸關生存的威脅，與之相關的政策帶來的影響都可能對閒置資產、資產價格變動，以及信貸風險等產生重大影響，也因此可能影響金融體系。

對於共和黨反對拜登計劃將聯邦最低時薪從7.25美元調高至15美元，耶倫提出反擊，認為大量經濟文獻顯示，調高最低工資造成的職位流失微不足道。

她又支持在下一輪紓困案中，加入對州和地方政府提供直接援助，這是上月通過的紓困案中，民主黨未能成功爭取的元素。她指出，已經看到許多老師被裁減，在預算不足下，將有更多必要職位如警察、消防員和清潔工人會被裁減，這將在經濟中造成漣漪效應，因為這些人會縮減開支，造成更多職位流失。

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