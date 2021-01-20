道指早段升115點　Netflix股價飆12%

拜登就職美國總統，美股周三(20)早段做好，道指漲115點，報31,045點，標指升25點，至3,824點，以科技股為主的納指創新高，報13,363點，升166點。

據FactSet統計顯示，自去年11月3日大選日至周二(19日)為止，標指於11周期間累漲12.76%，僅次於前總統胡佛1928年11月6日至就職當日的13.3%升幅。

最新業績方面，網絡電視Netflix披露，去年底用戶數目首次突破2億大關，加上最令投資者憂慮的財務狀況顯著改善，還考慮回購股份，刺激股價早段爆升12.51%，報564.52美元。摩根大通將Netflix目標價由628美元調高至685美元。

全球最大消費品生產商寶潔(P&G)截至去年12月底第2季每股賺1.64美元，按年增長15.5%，高過預期1.51美元，期內收入升8%至197億美元，亦勝預期。該公司調高今個財年的內部收入增長預測至最多6%，高過之前不多於5%，核心每股純利亦料升最多10%，好過之前估計介乎5%至8%。P&G股價早段報131.73美元，跌2.26%。

受惠財富管理及市場交易活動增長，投行摩根士丹利去年第四季多賺51%至33.9億美元，或每股1.81美元，遠好過預期的1.27美元，期內收入達136.4億美元，亦大幅高於預期的115.4億美元，大摩股價早段報76.66美元，升1.88%。

日前公布業績的高盛獲摩根大通調高目標價，由280美元上調至308美元，高盛股價周三早段報295.9美元，跌1.31%。

此外，快意佳士拿與法國PSA兩大車廠合併後組成Stellantis，股份周二在美國首日掛牌，收漲10.83%，周三早段報17.1美元，升1.36%。

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