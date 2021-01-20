國能國際資產先舊後新配股 籌7111萬元
2021年01月20日 22:48
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國能國際資產(00918)公布，與賣方Always Profit Development Limited及配售代理訂立配售及認購協議，同意委任配售代理配售最多1.55億股銷售股份；及賣方已同意認購，公司已有條件同意按認購價(與配售價相同)向賣方配發及發行最多1.55億股新股份。
配售股份的數目相當於已發行股份總數約19.99%，於完成認購事項後經擴大已發行股份總數約16.67%。配售價為0.465元，較1月20日收市價每股0.58元折讓約19.83%。認購事項所得款項淨額將約7,111萬元，公司擬將認購事項所得款項淨額的90%用作集團業務擴展的資金，10%則用作一般營運資金。
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