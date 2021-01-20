國能國際資產先舊後新配股　籌7111萬元

配售股份的數目相當於已發行股份總數約19.99%，於完成認購事項後經擴大已發行股份總數約16.67%。配售價為0.465元，較1月20日收市價每股0.58元折讓約19.83%。認購事項所得款項淨額將約7,111萬元，公司擬將認購事項所得款項淨額的90%用作集團業務擴展的資金，10%則用作一般營運資金。

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